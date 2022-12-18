İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 172 bin 194 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 466 şüpheli ile yoklama kaçağı 196 kişi hakkında işlem yapıldı, 397 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 48 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 110 fişek, 1 kilo 563 gram uyuşturucu, 179 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 156 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 1349 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 22 bin araç ve 765 motosiklet kontrol edildi. 1173 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi, 1 milyon 188 bin 448 lira ceza uygulandı.

Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 287 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.