Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Recep Ç'nin kullandığı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkiinde, Fatih K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, Funda B. olay yeri, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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