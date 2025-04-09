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Türkiye
AA 09.04.2025 10:05

İstanbul'da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sonucu seferlerin yapılamaması nedeniyle metroyu kullanamayan vatandaşlar, İETT duraklarında yoğunluk oluşturdu.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri aksadı
İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri aksadı

Tramvayın 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildi. Hattaki arıza nedeniyle tramvaydan inen vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da arıza nedeniyle metro, tramvay ve teleferik seferlerinde yoğunluk yaşanıyor

TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda ise elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler normale dönmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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