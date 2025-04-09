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Türkiye
AA 09.04.2025 09:57

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis ve kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerliyor.

Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

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