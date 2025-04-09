Milli parklar bayram tatilinde yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğayla içi içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan bayram tatilinde tercihi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki tabiat parkları ve milli parklar oldu.

Ziyaretçilere eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan korunan alanlar, 9 günlük tatil süresince ziyaretçi akınına uğradı. Ülke genelindeki bu parklar 1 milyon 921 bin 91 kişiyi ağırladı.

Ormanya Tabiat Parkı, 214 bin 269 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı. Burayı, 196 bin 941 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı ve 167 bin 376 ziyaretçiyle Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı izledi.

Söz konusu dönemde Beyşehir Gölü Milli Parkı 150 bin 342, Beydağları Sahil Milli Parkı da 90 bin 378 ziyaretçi sayısıyla öne çıktı. Ayrıca, Akyokuş Tabiat Parkı'nı 88 bin 460, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı 73 bin 481, Şamlar Tabiat Parkı'nı 60 bin 152, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı 47 bin 175 ve Turgut Özal Tabiat Parkı'nı 33 bin 44 kişi ziyaret etti.

"Yeni projeler hayata geçirilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram tatilini tabiatla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların, Bakanlığın uhdesindeki korunan alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava hakim olmasına rağmen vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda da rotası milli parklar ve tabiat parkları oldu. Bu bayramda da doğaseverleri ağırlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Korunan alanlara gösterilen bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına sürekli ziyaretçileri memnun edecek yeni projeler geliştirdiklerine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere 677 korunan alanımızda 2024'te 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza atmıştık. Yeni rekorlara imza atmak için tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sahip olduğu bu güzellikleri kararlılıkla koruyup geliştirirken, ziyaretçilerin korunan alanlardan en iyi şekilde yararlanması da önde gelen arzumuzdur. Korunan alanlarımızı geleceğe taşıma gayretimizde bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkür ediyorum."