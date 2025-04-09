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Türkiye
DHA 09.04.2025 09:39

Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, gece geç saatlerde Kelhalil Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

M.D. yönetimindeki otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık kipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücüler Ali Aydın, M.D., N.G. ve O.D. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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