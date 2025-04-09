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Türkiye
TRT Haber 09.04.2025 06:27

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

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