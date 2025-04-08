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Türkiye
AA 08.04.2025 22:59

Diyarbakır'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları 1. Etap 6. Sokak'ta bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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