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Türkiye
AA 08.04.2025 18:43

Kocaeli'de petrol tankerinde yangın

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'de petrol tankerinde yangın

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'de petrol tankerinde yangın

Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

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