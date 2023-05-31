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Türkiye
AA 31.05.2023 11:16

İstanbul'da aranan 25 hükümlü yakalandı

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü operasyonla yakalandı.

İstanbul'da aranan 25 hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kaçak hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 25 hükümlüyü gözaltına aldı.

Yağma suçundan 83 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet Ö, hırsızlıktan 23 yıl hapis cezası verilen Barış B. ve kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Nurettin A. da yakalanan hükümlüler arasında yer aldı.

Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgedeki polis merkezine teslim edildi.

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