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Türkiye
DHA 31.05.2023 11:02

Hakkında kesinleşmiş 83 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gasp suçundan 83 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mehmet Ö.'nün de aralarında bulunduğu 25 kişi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 83 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 26 Mayıs Cuma günü haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için operasyon yaptı.

Polisin araştırmaları sonucunda daha önceden tespit ettiği adreslere baskın düzenlendi. Baskında 'gasp', 'yağma', 'hırsızlık' gibi suçlardan haklarında onlarca yıl hapis cezası olan 25 hükümlü gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan da var

Operasyonda yakalanan bir kişi aldığı yüksek cezayla dikkat çekti. Gözaltına alınan Mehmet Ö.'nün, gasp suçundan tam 83 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi. Mehmet Ö., Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı hükümlüler ve cezaları ise şöyle;

Barış B. 23 yıl hırsızlık, Muhammet P. 18 yıl öldürme, Nurettin A. 16 yıl öldürme, Mikail Y. 12 yıl 3 ay hırsızlık. 

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