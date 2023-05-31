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Türkiye
AA 31.05.2023 11:03

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 2 tutuklu

İstanbul'da sahte pasaport düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 2 tutuklu
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda Fatih'te bir adresin sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonun devamında Başakşehir'de konuyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Aramalarda kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, tarayıcı, farklı ülkelere ait 102 pasaport, 11 kimlik kartı, 200 vize, 180 pasaport yaprağı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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