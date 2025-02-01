Açık 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.02.2025 01:53

İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren çocuk tutuklandı

Eyüpsultan'daki evlerinde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren çocuk tutuklandı

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Anne, baba, kardeş ve babaannesini öldürdü

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde gece saatlerinde anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Dilan Yenigün silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yaparak, cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.

İstanbul'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
İstanbul'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

ETİKETLER
Anne Cinayet Çocuk İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:42
ABD'de yine uçak düştü: Çok sayıda can kaybı var
02:23
Eski Fed danışmanı ekonomik casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
02:17
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Manisa'ya gidecek
01:36
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi
01:24
Trump, Mısır ile Ürdün'ün Filistinlileri kabul edeceğinden emin
Kassam Tugayları üyeleri için Han Yunus'ta cenaze töreni düzenlendi
Kassam Tugayları üyeleri için Han Yunus'ta cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ