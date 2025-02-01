Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Kocaeli polisi, düzensiz göçmenlerin bazı otellerde barındırıldığını ve botlarla taşındığını tespit etti.

Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yöneten 5 kişi tutuklandı.

Öte yandan, otel işletmecisi, deniz botu üreticisi ve motor tedarikçisinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden sekizi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi tutuklandı.