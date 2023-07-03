İstanbul'da ağaçlık alanda çıkan yangın 4 binaya sıçradı

Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına sıçradı. 4 binanın çatısı alev alev yandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangının çıktığı alana yakın bir sitede oturanlar ve yangının sıçradığı bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.

Yangında binaların dış cephelerinde hasar oluştu.