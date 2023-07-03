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Türkiye
AA 03.07.2023 01:12

İstanbul'da ağaçlık alanda çıkan yangın 4 binaya sıçradı

İstanbul Sancaktepe’de yeşillik alanda çıkan yangın, 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'da ağaçlık alanda çıkan yangın 4 binaya sıçradı
[Fotograf: DHA]

Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına sıçradı. 4 binanın çatısı alev alev yandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangının çıktığı alana yakın bir sitede oturanlar ve yangının sıçradığı bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı.

Yangında binaların dış cephelerinde hasar oluştu.

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