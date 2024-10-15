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Türkiye
AA 15.10.2024 11:21

İstanbul'da 73 bin kaçak saat ele geçirildi

İstanbul’da, 3 ayrı depoya düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 73 bin 104 kaçak kol saati ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 73 bin kaçak saat ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda ülkeye kaçak yollarla sokulmuş çok sayıda kol saatinin piyasa sürüleceğini belirledi.

Kaçak saatlerin Fatih ilçesindeki 3 ayrı depoda saklandığını tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 73 bin kaçak saat ele geçirildi

Aramalarda koliler içinde piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 73 bin 104 kol saati ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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