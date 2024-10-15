İstanbul'da 73 bin kaçak saat ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda ülkeye kaçak yollarla sokulmuş çok sayıda kol saatinin piyasa sürüleceğini belirledi.

Kaçak saatlerin Fatih ilçesindeki 3 ayrı depoda saklandığını tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda koliler içinde piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendirilen 73 bin 104 kol saati ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.