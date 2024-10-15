Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2024 10:07

Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı alkol ve tütün ürünlerinin ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Bu kişilerin adreslerinde, gümrük kaçağı 3 bin paket sigara, 156 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 alkol kiti ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Şırnak Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da ticari araç devrildi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Ortak sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı
14:00
Bakan Fidan: İsrail uluslararası barış ve güvenliğe tehdit haline gelmiştir
13:45
"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru
13:34
Katar: İsrail planlarını uygulamak için Gazze saldırılarını Batı Şeria ve Lübnan'a genişletti
13:21
Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık
13:20
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
FOTO FOKUS
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ