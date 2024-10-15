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Türkiye
AA 15.10.2024 06:10

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 10'u çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisinde 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Urla ve Çeşme açıklarında 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 4'ü çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Urla ve Çeşme açıklarında durdurulan lastik botlardaki 11'i çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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