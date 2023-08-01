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Türkiye
AA 01.08.2023 08:04

İstanbul'da 7 ayda yaklaşık 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde ile 2,9 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklandı.

İstanbul'da 7 ayda yaklaşık 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 24 bin 539 operasyon düzenledi.

İstanbul'da 1 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklandı.

Söz konusu çalışmalarda, 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde, 3 bin 250 kök Hint keneviri ile 2 milyon 959 bin 671 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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