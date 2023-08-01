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Türkiye
DHA 01.08.2023 07:32

İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yoğunluk yaşanıyor

İzmir'de 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu. Grevin ikinci gününde İzmir'de otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yoğunluk yaşanıyor

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, “ Dün Özdere’den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.

İzmir'de işçiler greve gitti, metro ve tramvay seferleri durdu
İzmir'de işçiler greve gitti, metro ve tramvay seferleri durdu

“Konak'tan Alsancak'a yürümek zorunda kaldım"

Tramvay ve metro çalışanlarının greve çıkması sonucu ulaşımda zorluk yaşadığını ifade eden Hulki Bingöl, “Dün akşam Konak’tan Alsancak’a yürüyerek geldim. Yani duraklar belli değil, kimin nereye gideceği belli değil. Ortalık karışık, insanlar isyan ediyor. Ulaşım zor yani, böyle bir şey İzmir’de olamaz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

“Belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz"

İş yerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, grevin kısa bir süre içerisinde bitmesi gerektiğini belirtti. Ocak, “Eylem olduğu için mağdur oluyoruz, şu an servise yetişeceğim. Çok zor şartlarda buraya geliyorum, belediyenin buna çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanların hakkını versinler, insanlar da greve gitmek zorunda kalmasın" dedi. 

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