İstanbul'da 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Yapılan operasyona ilişkin Erenköy Gümrük Sahası'nda basın toplantısı düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hollanda çıkışlı Türkiye'ye gelen bir tırın getirmiş olduğu tonlarca ağırlıktaki eşya incelemeye alındı.

İstanbul'da Erenköy Gümrük Sahası'na gelen araçtaki eşya, Ticaret Bakanlığının gelişmiş teknoloji ve sistemlerinde yapılan sorgulamalarda riskli olarak değerlendirildi.

Ev eşyası olarak beyan edildi

Tırın taşıdığı yükün belgelerine bakıldığında zati eşyanın, "ev eşyası" şeklinde beyan edildiği görüldü ancak yapılan fiziki kontrollerde, çok sayıda kullanılmamış ve piyasaya sürülmeye hazır ticari niteliği olan eşya tespit edildi.

Yapılan arama neticesinde 46 fotoğraf makinesi lensi, 21 fotoğraf makinesi, 11 fotoğraf makinesi şarj aleti, 1 fotoğraf makinesi flaşı, 110 köstekli saat, 65 kol saati, 60 masa saati, 9 dürbün, 3 kilo bijuteri malzemesi, 1.612 plak, 28 olimpik hatıra parası, 84 porselen oyuncak bebek, 292 oyuncak model araba, 340 biblo, 44 süs eşyası, 105 kilo cam mutfak eşyası, 1.355 kilo porselen mutfak eşyası, 43 kilo plastik bahçe sulama malzemesi ve benzer nitelikte birçok ticari eşya ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ölçüm ve tespit çalışmaları neticesinde eşyanın piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu anlaşıldı. Toplamda 14 ton ağırlığındaki kaçak eşyaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.