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Türkiye
AA 22.06.2023 11:39

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları kaçmaya çalışırken çatılarda yakalandı.

Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ay önce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 84 şüpheliden 19’u gözaltına alındı. 65 şüpheli için ise teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 20 Haziran’da, Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak’ta, 120 ekip ve bin 350 personel ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

15 narkotik köpeği ve 2 dron’un da kullanıldığı eş zamanlı operasyonda, 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan bazı şüpheliler, evlerinin çatılarında yakalandı. 

Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu 250 uyuşturucu hap, 7 tabanca, 70 fişek, 4 av tüfeği, 5 kartuş, 10 hassas terazi ile 1000 TL ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Bursa’ya getirildi. 

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