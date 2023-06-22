Az Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2023 11:40

Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Çiftliğinde yetiştirilen kıvırcık cinsi kurbanlık koyunlar satışa sunuldu.

Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Çiftliğe ait doğal ortamda beslenen ve sağlık kontrolleri üniversite bünyesindeki veterinerler tarafından yapılan kurbanlıklar satışa çıkarıldı.

Araştırma Çiftliği Müdürü Dr. Kayahan Yılmaz, bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde daha etkin olmak adına, çiftçi ve yetiştiriciler için örnek olma görevi üstlendiklerini söyledi.

NKÜ'nün Köseilyas İşletmesinde Türkgeldi, merinos ve kıvırcık cinsi koyunların bulunduğunu belirten Yılmaz, ırkı korumak amaçlı bulunan kıvırcık koyunların Kurban Bayramı kapsamında satışta olduğunu söyledi.

Yılmaz, kıvırcık kuzuların Osmanlı döneminde padişah sofralarında önemli yer tuttuğunu belirterek, "Toklularımızın baskül fiyatı 135 lira. Kıvırcık koyunların kuzuları ve tokluları padişah sofralarının yemeğidir. Osmanlı döneminde padişah sofralarında Trakya'dan giden kıvırcık kuzular tüketiliyordu, kıvırcık kuzuların eti kaliteli ve güzeldir." diye konuştu.

Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı

Kurbanlık vasfı taşımayanlar satışa sunulmuyor

Çiftliğe ilk Türkgeldi ardından merinos ve kıvırcık ırkını getirdiklerini anlatan Yılmaz, "Kıvırcık anaç zor bulunan bir ırk. 3 sene önce Kırklareli'nden, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Birliğinin desteğiyle kıvırcık temin ettik. İşletmemizde planlamamızı 50 anaçlık olarak belirledik. Bu anaçlardan aldığımız kuzuları satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin internet sayfasından duyuru yaparak satışı ilan ettiklerini aktaran Yılmaz, işletme içerisinde 50 anaç kıvırcık koyun ve bu koyunların 75 kuzusu bulunduğunu, kurbanlık vasıfları tutmayanları satışa çıkarmadıklarını vurguladı.

Yılmaz, kurbanlık alacak vatandaşlara "hayvan pasaportlarının mutlaka görülmesi" uyarısında bulundu.

Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı

Kıvırcık koyunun özellikleri

Edirne'nin payitahtlığı zamanında "padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti" olarak bilinen kıvırcık koyunun kuyruk yapısı ve beslendiği alanlar diğer ırklarla arasındaki lezzet farkında belirleyici rol oynuyor. Uzun ince kuyruğu nedeniyle yağ koyunun kuyruğunda toplanmıyor, tüm vücuda yayılıyor ve etin lezzetini etkiliyor.

Yıllar içerisinde diğer ırklarla karışan ve saf ırkı kaybetme tehlikesine giren kıvırcık koyunu için 2011'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından "halk elinde ıslah" projesi başlatıldı.

Projenin başarılı olması sonrası Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla Kırklareli kıvırcık koyunu 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

ETİKETLER
Tekirdağ Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Uzmanlardan Tuzla fayı uyarısı: Kırılma olasılığı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Scholz: NATO Zirvesi güvenliğimizi savunma kararlılığına dair güçlü sinyal gönderecek
13:21
Taşınmaz satışı hafta sonu da gerçekleştirilebilecek
13:16
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 gözaltı
13:10
Erzurum'da evleri yananlar için AFAD çadır kurdu
13:05
Giresun'da ulaşıma sağanak engeli: Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma kapandı
12:54
Rize ve Artvin'de sağanak bekleniyor
Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak
Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ