Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda şüpheliler Z.Y. ve C.Ç.'nin faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.
Zanlıları bir ay takip ettikten sonra Avcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.Y. ve C.Ç. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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