İstanbul'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Z.Y. ve C.Ç.'nin faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Zanlıları bir ay takip ettikten sonra Avcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y. ve C.Ç. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.