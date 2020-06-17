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İstanbul'da 4 bin 317 işletmeye 'yeni normal' denetimi
İstanbul'da, 'yeni normal' denetimleri kapsamında dün gece 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, 4 bin 168 iş yeri, 149 konaklama tesisi denetlendi, 43 cezai işlem uygulandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yayımladığı mesajda, 'yeni normal' denetimleri kapsamında dün gece 39 ilçede Emniyet ve Jandarma ekiplerinin, konaklama tesisleri, restoran, lokanta, kafe vb. işletmelerde denetim gerçekleştirdiğini belirtti.
4 bin 168 iş yeri, 149 konaklama tesisinin denetlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 43 cezai işlem uygulandığını ifade etti.
#YeniNormal denetimleri kapsamında 39 ilçemizde dün gece— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2020
Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz;
Konaklama tesisleri,
restoran,
lokanta,
kafe vb. işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
4.168 iş yeri,
149 konaklama tesisi denetlendi.
43 cezai işlem uygulandı.
155156 pic.twitter.com/FXMRhKHcTV
Etiketler: istanbul denetim yeni normalSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:09
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