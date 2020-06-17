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Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.47'de Hilvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 4,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 12:06
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