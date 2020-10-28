Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlardan biri, alevlerin yan binaya sıçramaması için su hortumuyla itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı, binada hasar oluştu.