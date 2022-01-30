Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA-DHA
İstanbul'da 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
İstanbul Bağcılar'da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın söndürülürken dairede hasar oluştu.
15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si yatalak 8 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.
6 kişi ayakta tedavi edilirken, yatalak 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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