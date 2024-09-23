İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan zanlı, polis memurumuzu şehit etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da karşılık verdi.

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan Şeyda Yılmaz'ın görev esnasında çıkan çatışmada yaralandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Çatışmada polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum."