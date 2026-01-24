Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
AA 24.01.2026 16:29

İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, gişelere yaklaşırken şerit değiştiren otomobile, aynı yönde seyir halinde olan otobüsün çarptığı görülüyor.

Otomobilin, bir süre sürüklendikten sonra gişelerdeki beton bariyerlere çarpması da görüntülerde yer alıyor.

Görüntüde, otobüste bulunanların panik anlarına ilişkin konuşmalar da duyuluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde otobüs, otomobile çarpmış, otomobil gişe ile otobüs arasında sıkışmıştı.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetmiş, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırılmıştı.

Trafik Kazası
