Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 173 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İnsani olmayan koşullarda tutulan 173 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dört ilçede belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda insani olmayan koşullarda tutulan farklı ülkelerden 173 düzensiz göçmen bulundu. 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Edirne üzerinden Yunanistan'a götürme vaadiyle düzensiz göçmenlerin her biriyle ortalama 3 bin avro karşılığında anlaştığı belirlendi.
Operasyonda 3 minibüs ile şişme bot, uyku tulumu ve çadırlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Göç Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 13:14
- 13:13
- 12:48
- 12:49
- 12:44
Sıradaki Haber
Kış bitti, bahar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz