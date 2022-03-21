Kar dolayısıyla beyaza bürünen Siirt'in Tillo ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe meydanında sabah namazının ardından, İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yapmış olduğu güneş düzeneğini izlemek için "ışık hadisesi" etkinliği düzenlendi.

Belediye hizmet binasındaki dev ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalıştı.

Saat 06.30 sularında ve yaklaşık 5 dakika sürmesi beklenen ışık olayı, hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleşmedi. Bu nedenle vatandaşlar için dev ekrana eski görüntüler yansıtıldı.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, vatandaşlara belediye binasında kahvaltı ikramında bulundu. Türk Kızılay Siirt Şubesi de etkinlik boyunca çorba dağıttı.

[Fotoğraf: AA]

Hadiseyi izlemek için il dışından geldiler

Vatandaşlardan Emel Dahi, Gaziantep'ten bir grup arkadaşıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

Her yılın ekinoks günlerinde ilçeye geldiklerini belirten Dahi, "Tillo'daki manevi atmosferi yaşamak için geldik. Bu yıl güneş hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi." dedi.

Gaziantep'ten gelen Meryem İnci de soğuk havaya rağmen Siirt'e ulaştıklarını belirterek, "Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yapmış olduğu güneş düzeneğini izlemeye geldik." diye konuştu.

Sinan Avcı da havanın çok soğuk olduğunu ve gökyüzünü bulutların kapladığını belirterek, bu nedenle hadiseyi gözlemleyemediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.