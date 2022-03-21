Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 14-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 346 kişiden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.