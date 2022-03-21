Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başkent'te zehir taciri 39 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39’u tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 14-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 346 kişiden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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