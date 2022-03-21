Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Traktörle drift yapmak isterken canından oluyordu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda ‘drift’ yapmak istediği esnada bir traktör kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktörün üzerinden atlayan sürücü kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.
Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.
O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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