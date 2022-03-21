Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda ‘drift’ yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

O anlar ise saniye saniye kaydedildi.