Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te narkotik operasyonu: 27 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 27'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik kentte operasyonlar düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirilirken, 351 şüpheli de gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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