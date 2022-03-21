İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik kentte operasyonlar düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirilirken, 351 şüpheli de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.