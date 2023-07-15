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Türkiye
AA 15.07.2023 23:13

İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Galata Kulesi ve Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda, 15 Temmuz'a özel video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
[Fotograf: AA]

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlik kapsamında, Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca kulede, 15 Temmuz'u anlatan video izlettirildi.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler, etkinliği izleyerek fotoğraf çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gösteriyi izleyen Serdar Cahit Yarıcı, 15 Temmuz gecesinin çok farklı olduğunu, gösteriyi izlediğinde çok duygulandığını söyledi.

Gösteriyi izlerken tüylerinin diken diken olduğunu belirten Yarıcı, "İçimden dua ettim, 'Rabb'im bir daha o günleri bize yaşatmasın' diye. Mapping gösterisini izlerken, o geceye gitmiş kadar olmasam bile, o hainlere karşı dik duran birisi olarak o anı yaşadım" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Hainler, bizi hiçbir zaman vazgeçiremedi"

Hilal Yazıcı da 15 Temmuz darbe girişimine köprüde yakalandığını dile getirerek, "Neye uğradığımızı şaşırdık. Ama hainler, bizi hiçbir zaman vazgeçiremedi. Ülkemizi savunduk, Fatih'te emniyetin önünde nöbet tuttuk. Rabb'im, bu vatan ve millet bilincini bizlere verdi. Rabb'im bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Yar ise Galata Kulesi'ne yansıtılan görüntüleri izlediğinde çok duygulandığı vurguladı.

Haydarpaşa Tren İstasyonu'ndaki mapping gösterisinde de Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yer aldı.

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

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