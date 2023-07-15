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Türkiye
AA 15.07.2023 21:31

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser
[Fotograf: AA]

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu gururu dile getirdi. Çöpel, 7 senedir düzenlenen tüm etkinliklere katıldığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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