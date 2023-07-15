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Türkiye
AA 15.07.2023 18:42

Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Eski Yüreğir Kaymakamı M.K, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alınan M.K. hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olduğu belirlenen M.K'yi gözaltına aldı.

M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın deprem yardımlarıyla ilgilisinin bulunmadığı açıklandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında M.K'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Eski Yüreğir Kaymakamı M.K'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli mülkiye müfettişi tarafından adı geçen kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K, 13 Temmuz 2023'te gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının kişisel ilişkilerinden kaynaklı durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağıyla ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır."

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Dolandırıcılık Adana
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