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Türkiye
AA 15.07.2023 18:03

Denizli'de bir hastanede klima gazı dolumu sırasında patlama oldu: 1 ölü

Denizli'de hastanenin klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'de bir hastanede klima gazı dolumu sırasında patlama oldu: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Güney Devlet Hastanesi'nde klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hastane teknik personeli 43 yaşındaki Hakan Dursun, ağır yaralandı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastane morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi ailesi tarafından alınıp, Asri Mezarlığa getirildi.

Dursun, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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