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Türkiye
AA 15.07.2023 13:49

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Osmaniye'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 6 uçak, 12 söndürme helikopteri, 46 arazöz, 330 personel ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Osmaniye'de orman yangını

"6 evi tahliye ettik"

Yılmaz, gazetecilere, bölgede ciddi bir yangının olduğunu söyledi.

Havanın sıcak ve bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Yılmaz, "Müdahale devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz. Önemli bir yangın 6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Tehlike arz edecek olursa diğer yerlere de bu uygulamayı yaparız." diye konuştu.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Osmaniye'de orman yangını

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