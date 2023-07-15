Muğla'da gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Nur Hayat Karataş ve Tuncay Ünal sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Karataş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.