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Türkiye
AA 15.07.2023 18:24

Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi, yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Ozanlar köyünde, Murat Temeltaş'a ait yaklaşık 55 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki samanlar bir anda tutuşunca, çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Jandarma, ahırın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı.

Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Çevredekilerin de müdahale etmek istediği yangında, dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda oksijen verildi.

Yangında, ahırın bir bölümü ile içerideki yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Yangın esnasında ahırın yanındaki güvenli alana çıkarılan büyükbaş hayvanlar zarar görmedi.

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