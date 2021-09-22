Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 123 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 123 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Narkotik ekipleri, uluslararası bağlantısı olan şüphelilerin yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırladığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Esenyurt, Bayrampaşa ve Şişli'de 4 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 123 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8'i yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik İstanbul
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