Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.04.2023 18:04

İstanbul'da 11 katlı binada yangın

Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu ve çevre binaların duman nedeniyle boşaltıldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da 11 katlı binada yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu.

Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da 11 katlı binada yangın

Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
18:45
Microsoft Başkanı: İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı
19:09
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:29
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' ziyareti
18:20
Finlandiya'da 4 siyasi parti koalisyon görüşmeleri için bir araya gelecek
18:55
Sakarya'da terör örgütüne para toplayan zanlı tutuklandı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS
Türkiye'nin yeni enerji kalesi: Akkuyu NGS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ