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Türkiye
İHA 27.04.2023 16:58

10 yılda 50 kişi hayatını kaybetti: 'Ölüm Kavşağı'nda yeni kaza

Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tır, yan yatarak 50 metre sürüklendi, sürücü kazada ağır yaralandı. Aksu Kapı Kavşağı, son 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için 'ölüm kavşağı' olarak nitelendiriliyor.

10 yılda 50 kişi hayatını kaybetti: 'Ölüm Kavşağı'nda yeni kaza
[Fotograf: İHA]

Aksu Kapı Kavşağı'nda Azerbaycan’dan Mersin’e plastik ham maddesi götüren Azerbaycan uyruklu Adil Mirzayev yönetimindeki tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi önünde yan yatarak 50 metre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü Adil Mirzayev, 112 ambulans ile Erzurum’a götürüldü. Kaza sonrası, tır üzerinde yüklü plastik ham maddesi çevreye saçıldı.

10 yılda 50 kişi hayatını kaybetti: 'Ölüm Kavşağı'nda yeni kaza

Tortum Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı.

Tortum'da 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için 'ölüm kavşağı' olarak nitelendirilen kavşak için bölge halkı duruma çözüm bulunmasını istedi.

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Erzurum Trafik Kazası
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