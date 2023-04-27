10 yılda 50 kişi hayatını kaybetti: 'Ölüm Kavşağı'nda yeni kaza

Aksu Kapı Kavşağı'nda Azerbaycan’dan Mersin’e plastik ham maddesi götüren Azerbaycan uyruklu Adil Mirzayev yönetimindeki tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi önünde yan yatarak 50 metre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü Adil Mirzayev, 112 ambulans ile Erzurum’a götürüldü. Kaza sonrası, tır üzerinde yüklü plastik ham maddesi çevreye saçıldı.

Tortum Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı.

Tortum'da 10 yılda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybettiği için 'ölüm kavşağı' olarak nitelendirilen kavşak için bölge halkı duruma çözüm bulunmasını istedi.