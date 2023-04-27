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Türkiye
AA 27.04.2023 17:19

Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 kişi, 1073 kişilik ekip ile aranıyor. 7'nci günde de süren çalışmalar sırasında Pülümür Çayı'na düşen başka bir araç bulundu. Bulunan aracın, geçen ay kazada hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi.

Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu

Bayram tatilinde 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral, Baran Aslantaş ve Azad Demiral'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

1073 kişilik ekip çalışıyor

3 kişi için Valilik koordinesinde farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekip ile başlatılan arama çalışmalar 7'nci gününde sürüyor.

Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu

60 kilometrelik alanda yapılan aramada; ilk gün bir mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Dün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi.

20 Mart'ta çaya uçan araç bulundu

Öte yandan bu çalışmalar sırasında, debisi düşen Pülümür Çayı'nın Ali Kaya Çeşmesi mevkisinde bir otomobil bulundu.

Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu

Otomobilin, 20 Mart'ta Giresun'dan Elazığ'a giderken kaza yaparak hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi.

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