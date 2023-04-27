Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişi aranırken başka bir araç bulundu

Bayram tatilinde 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral, Baran Aslantaş ve Azad Demiral'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

1073 kişilik ekip çalışıyor

3 kişi için Valilik koordinesinde farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekip ile başlatılan arama çalışmalar 7'nci gününde sürüyor.

60 kilometrelik alanda yapılan aramada; ilk gün bir mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Dün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi.

20 Mart'ta çaya uçan araç bulundu

Öte yandan bu çalışmalar sırasında, debisi düşen Pülümür Çayı'nın Ali Kaya Çeşmesi mevkisinde bir otomobil bulundu.

Otomobilin, 20 Mart'ta Giresun'dan Elazığ'a giderken kaza yaparak hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi.