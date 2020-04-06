Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi.

Adreste satışa hazır halde 100 bin maske ile 2 dikiş makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.