Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a tır ve kamyonların girişi kısıtlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların geçişine geçici olarak izin verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir" dedi.
Yerlikaya sürücülere uyarıda da bulundu. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemesi uyarısı yaptı.
Ali Yerlikaya, Türk Kızılayı ekiplerinin 37 noktada, 160 gönüllü, 317 personel ve 90 araçla ikram hizmeti sunacağını duyurdu.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
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