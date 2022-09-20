Sürdürülebilir bir çevre için büyük önem taşıyan elektrikli araçların; servis, bakım ve teknik destek için ihtiyaç duyulan işgücünü yetiştirmek için çalışmalar şimdiden başladı.

Bu kapsamda elektrikli araçların bakım ve onarımı için İstanbul Kalkınma Ajansı ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile birlikte anlamlı bir projeye imza attı. İki kurum ‘Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ’nü geliştirildi.

Batarya ve motor gibi birçok konuda pratik yapma imkanı

Teorik eğitim alan ustalar; simülatör ile birlikte elektrikli araç, batarya ve motor gibi birçok konuda pratik yapma imkanı bulabilecekler.

Ayrıca mesleklerini farklı bir yetkinlik ile sürdürebilecekler. Aynı zamanda simülasyonla gerçekleştirilen eğitim; maliyetlerin düşmesini sağlarken işin tehlikesiz bir biçimde yapılmasına da imkan tanıyacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ziyareti sonrası proje alanını da inceledi. Vali Yerlikaya, ziyaret kapsamında ‘Elektrikli Araç Bakım Simülatörü‘nü de test ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yerlikaya ziyaretin ardından bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak;

“Tuzla Organize Sanayi Bölgemizdeki Müteşebbis Heyet Toplantısını gerçekleştirdik. İstanbul Kalkınma Ajansı ile Tuzla OSB’nin birlikte geliştirdiği ‘Elektrikli Araç Bakım Simülatörü’ projesini test ettik” ifadelerini kullandı.