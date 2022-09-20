Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.
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